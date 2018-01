Crotone dona l'ultimo saluto al giovane Giuseppe Parretta

di Redazione

Crotone salute l'eroe Giuseppe :«Hai vissuto una vita da leone e ne sei uscito da Eroe. Sarai sempre un esempio da seguire».

Si sono tenuti questa mattina presso la Basilica Cattedrale di Crotone i funerali del giovane Giuseppe Parretta, ucciso nel pomeriggio del 13 gennaio con tre colpi di pistola mentre si trovava in casa.

Il corteo funebre è partito dall'obitorio dell'Ospedale S. Giovanni di Dio alle ore 9.30 per giungere alla Basilica Cattedrale dove si è svolto il rito funebre. Tutti gli esercizi commerciali hanno abbassato le saracinesche al passaggio del corteo funebre preceduto dal Gonfalone della Città listato a lutto, mentre le persiane dei pubblici uffici, tra cui quelle Palazzo Comunale, sono state chiuse in segno di partecipazione al lutto cittadino che il sindaco Pugliese ha proclamato in occasione dei funerali.

Un fiume di persone, ha voluto accompagnare la bara bianca nel suo cammino verso la Basilica Cattedrale, un'intera città si è fermata per dare l'ultimo saluto a Giuseppe, il diciottenne ucciso dalla mano assassina del suo dirimpettaio. Il fiume umano ha seguito commosso il feretro, accompagnandolo in silenzio. L'omelia funebre è stata celebrata da don Serafino Parisi che ha concelebrato la messa assieme ai parroci di tutta la città.

Tanti gli striscioni dedicati dai suoi amici e dai tanti giovani crotonesi che senza conoscerlo hanno voluto partecipare all'ultimo viaggio di Giuseppe. «Hai vissuto una vita da leone e ne sei uscito da Eroe. Sarai sempre un esempio da seguire» questo il più grande, issato di fianco al feretro bianco all'interno della Basilica Cattedrale dagli studenti del Liceo S. Pertini.