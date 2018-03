Crotone: giovane 20enne arrestato per spaccio di marijuana

di Redazione

Crotone24news.it

Il giovane beccato dai poliziotti mentre cedeva una dose di marijuana in via Vecchia Carraia.

Nell’ambito di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e commercializzazione di sostanze stupefacenti presso il centro cittadino crotonese, e nei pressi degli Istituti Scolastici, questa mattina, personale della Squadra Volanti della Questura ha tratto in arresto un cittadino crotonese pluripregiudicato, S.G. classe ’98, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nello specifico, gli operatori delle Volanti, decidevano di effettuare un accurato controllo appiedato lungo questa via Vecchia Carraia, zona caratterizzata da un’intensa frequenza di minori considerata la presenza di diverse scuole.

Durante tale attività di prevenzione dei reati, gli agenti di Polizia notavano un soggetto che, con un repentino passaggio di mano, cedeva una dose di stupefacente ad un ragazzo ivi presente. Preso atto di quanto stava accadendo, gli operatori riuscivano a bloccare immediatamente sia il cedente che l’acquirente, provvedendo a sequestrare l’involucro contenente la sostanza stupefacente che nel frattempo era stata gettata a terra.

A seguito di perquisizione personale sul posto, il S.G. veniva trovato in possesso di altre nr. 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultate in un pacco di sigarette e pronte per essere cedute, nonché banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’azione criminosa. Il S.G., dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. procedente, veniva accompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima.