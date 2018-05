Crotone: prosegue i lavori su manufatto già sottoposto a sequestro

di Redazione

Crotone24news.it

Il manufatto in via Fiume Esaro sequestrato a febbraio. Responsabile una donna denunciata nuovamente alla Procura.

La squadra di polizia edilizia del comando di polizia municipale ha denunciato una cittadina ungherese per abuso edilizio in prosecuzione e violazione dei sigilli.

Nello specifico la signora, residente in altra Regione ma di fatto domiciliata a Crotone, aveva realizzato un manufatto nella via Fiume Esaro, che nel mese di febbraio era stato già oggetto di denuncia da parte della polizia locale e di sequestro preventivo. Durante un controllo in data odierna gli agenti operanti hanno accertato che la stessa aveva rimosso i sigilli e proseguito i lavori realizzando la tamponatura dei muri e l'installazione dei sigilli.

Si é proceduto quindi a denunciare la straniera alla Procura della repubblica di Crotone, sequestrando nuovamente il manufatto. Non è escluso che nelle prossime ore il magistrato procedente disponga una misura restrittiva della libertà personale nei confronti della autrice del reato.