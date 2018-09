Lavoro nero e irregolarità: sanzionate tre aziende nel Crotonese

di Redazione

Controlli dell'Ispettorato provinciale del Lavoro: scoperti 13 lavoratori in nero su 3 aziende controllate. Sospesa una delle tre attività imprenditoriali.

Nei giorni dal 28 al 31 agosto scorsi, personale dell’Ispettorato del lavoro - unitamente ai Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Crotone e Militari del Comando per la Tutela del lavoro – Gruppo di Napoli, in collaborazione con le Compagnie Carabinieri di Crotone e Cirò Marina - ha sottoposto a controllo attività imprenditoriali del settore agricolo (raccolta pomodori), turistico, della ristorazione e discoteche, in quattro comuni della nostra provincia, riscontrando irregolarità in 3 aziende su 5 ispezionate.

Nel corso dell’attività sono stati trovati intenti al lavoro 13 lavoratori “in nero”, due dei quali extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

All’esito degli accertamenti, i responsabili legali di 2 delle società ispezionate sono stati deferiti, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria. Per una delle aziende ispezionate è stato adottato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Impartite 2 prescrizioni penali. Contestate sanzioni amministrative, elevate ammende per sanzioni penali, recuperati contributi previdenziali ed assicurativi per un importo complessivo di circa 66.000,00 euro.

I controlli e le verifiche dell’Ispettorato proseguiranno secondo programmi nei pubblici esercizi, bar, ristoranti, strutture turistiche e del tempo libero e nel settore edile, e saranno intensificati, in vista della stagione della vendemmia, nel settore agricolo, ambito nel quale irregolarità e lavoro nero rimangono fenomeni preoccupanti.