Universos inexplorados: al Comune di Crotone i laboratori di scrittura creativa

di Redazione

Crotone24news.it

Un ciclo di laboratori di scrittura creativa e accademica e di conferenze letterarie in lingua spagnola.

Si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Crotone la conferenza stampa di presentazione progetto "Universos inexplorados".

È un ciclo di laboratori di scrittura creativa e accademica e di conferenze letterarie in lingua spagnola, il cui obiettivo è scoprire i diversi mondi possibili grazie alla scrittura e che si terrà dal 23 al 26 marzo presso il resort “Caccavella” a Cotronei. A presentare l'iniziativa con la vice sindaco Antonella Cosentino, Ana María Ramírez Navarrete, responsabile organizzativo del progetto, la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone Maria Ruggiero e la componente della stessa commissione Roberta Luly.

L'evento è patrocinato dall'Asociacion Polaco Mexicana “Ciguegna y Nopal” che ha sede a Varsavia. A “Universos inexplorados” parteciperanno relatori provenienti da Spagna, Polonia, Messico, Stati Uniti e Italia: una squadra internazionale composta da poeti, saggisti, ricercatori, drammaturghi, creatori di video giochi e sommelier.

L'idea progettuale è quella di creare uno spazio multiculturale e multidisciplinare per scoprire tutti gli universi inesplorati dove si può viaggiare grazie alla scrittura. “Non c'è posto più adatto per questo evento che la Calabria dove mare, montagna, cultura, eno – gastronomia si riuniscono, creando un microcosmo perfetto per ispirarsi” ha detto la curatrice del progetto Ana María Ramírez Navarrete.

Il ciclo delle conferenze vede la partecipazione di Maja Zawierzeniec (Polonia) sul tema “aspetti pratici della scrittura”, di Emilia Conejo (Spagna) “la poesia come salvezza”, Violetta Leoni (Italia) “donne e video giochi”, Martha Preve Ayor (Stati Uniti) “rivendicazione culturale mediante il teatro”, Joanna Wojcik y Nelson Bardon (Spagna) “il processo di preparazione del libro e della stessa Navarrete “degustazione poetica, vino e lettere”.

L'inaugurazione delle conferenze è prevista per il 23 marzo alle ore 19.00 e dal giorno successivo alle ore 10. Gli orari e il calendario completo sono consultabili sulla pagina facebook e istagram dell'evento.