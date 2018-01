PD: Premiato il merito, la competenza, l'impegno e la rappresentanza

di Redazione

Crotone24news.it

La Federazione provinciale di Crotone esprime soddisfazione per la conferma di Nicodemo Oliverio

«Le scelte del Partito Democratico premiano la passione e la competenza dei Parlamentari uscenti che più si sono impegnati in questi anni, compreso l’impegno portato avanti dalla Giunta Regionale in questi anni.

Tutto questo ci ha reso felici ed orgogliosi di appartenere al Partito Democratico, un invito ad impegnarci di più e meglio in una campagna elettorale difficile ma allo stesso tempo stimolante. Inoltre una speranza per coloro che a volte sentono venir meno il senso di appartenenza, perché queste scelte per primo hanno premiato impegno ed appartenenza.

Esprimiamo piena soddisfazione per la ricandidatura, in posizione sicura, del nostro conterraneo Nicodemo Oliverio, della capolista Enza Bruno Bossio e di tutti i candidati espressione del Partito Democratico. Le migliori energie, già protagonisti del Governo degli ultimi cinque anni, che sapranno ancor meglio rappresentare i territori del nostro collegio. Inizia oggi, dunque, una delle campagne elettorali più difficili della storia della nostra Repubblica.

Ma anche la più veloce, in quanto rimane solo un mese a nostra disposizione per presentare i nostri programmi ai cittadini della Provincia di Crotone. C’è bisogno dell’aiuto e della forza di tutti gli iscritti e simpatizzati del nostro Partito, così come è arrivato il momento che coloro i quali si riconoscono nel percorso di Governo del Partito Democratico si impegnino insieme a noi alla costruzione del bene comune».

Partito Democratico – Federazione di Crotone