Il Pd Crotone al Comitato Aeroporto: " Basta polemiche!"

"Mente, sapendo di mentire, il Comitato cittadino", così la Federazione crotonese del PD

Di seguito la nota del Partito Democratico Federazione di Crotone .

"Il Comitato cittadino aeroporto di Crotone accolga l’invito lanciato dal nostro Dirigente Giuseppe Dell’Aquila e guardi al futuro. Le polemiche non aiutano la risoluzione dei problemi ed allontanano lo sviluppo. Mente, sapendo di mentire, il Comitato cittadino. Ed il perché, sinceramente, ci meraviglia! L’attento Presidente Turano sa bene, e da tempo, di chi sono le responsabilità e come si è arrivati a questa riapertura, di chi sono meriti e demeriti, conoscendo anche le cause che nel Novembre 2016 portarono alla chiusura definitiva dell’Aeroporto Pitagorico. Vorremmo ricordare al Presidente Turano ed al Comitato come i 15 mesi trascorsi non siano stati mesi di silenzio per noi, come da loro definiti, ma tutt’altro, sono serviti a fare chiarezza e lavorare alla risoluzione definitiva che ha portato poi la riapertura dello scalo.

Il tutto con responsabilità! Una situazione delicata, per nulla scontata, che ha visto tempi lunghi anche per le scelte importanti portate avanti dal Governo Regionale e da Mario Oliverio quale la decisione di costituire un’unica società di gestione aeroportuale che siamo certi porterà importanti risultati. Non ve n’è alcun bisogno di guardare alla vicenda Sagas perché è stato più volte chiarito su chi ricadono le responsabilità. Pertanto intendiamo chiudere ogni forma di polemica ed accogliamo l’invito a guardare avanti, ovviamente invitando il comitato e le parti sociali a fare altrettanto.

La Campagna elettorale è terminata, adesso è il momento di unire le forze con responsabilità ed equilibrio, ma soprattutto mettendo da parte ogni tipo di personalismo. L’aeroporto, e ogni cosa riguardi le infrastrutture, è per noi di vitale importanza ed ha bisogno di una exit – strategy comune. E’ praticamente accaduto tutto quello che i cittadini crotonesi volevano che accadesse lo diciamo anche noi, ora è ovvio che insieme dobbiamo pensare a migliorare e mantenere alta l’attenzione affinché l’aeroporto di Crotone diventi strategico e di riferimento per Ryanair ed altre compagnie low – cost.

Il Partito Democratico, insieme alla Regione Calabria ed ai Sindaci del Territorio, faranno di tutto per mettere sempre più al centro dell’agenda politica regionale il tema delle infrastrutture che ci riguardano. Rimaniamo ottimisti per il futuro e la risoluzione di temi importanti che riguardano il nostro territorio, inviteremo le parti sociali e tutti coloro che operano nel settore ad incontri pubblici per cercare insieme come proseguire."