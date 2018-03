Progetto Antica Kroton, la soddisfazione del PD crotonese

di Redazione

Pd Federazione di Crotone: "Antica Kroton progetto rivoluzionario per la città"

Di seguito la nota del Pd Federazione di Crotone."Accogliamo con soddisfazione, per il futuro di Crotone e Provincia, la notizia della firma su Antica Kroton avvenuta nella giornata di oggi in Regione Calabria. L’accordo, che da il via libera a 62 milioni di euro, apre la strada verso la rivoluzione che sta portando avanti il Presidente Mario Oliverio, con il quale ci complimentiamo per quest’altro ottimo risultato. Una importante somma a disposizione che consentirà di aprire cantieri attesi da anni, creando sviluppo e lavoro.

Lo consideriamo un progetto strategico e di rilevanza culturale di cui beneficerà l'intero territorio. Grazie ad Antica Kroton, infatti, si evidenzierà come il patrimonio archeologico è un formidabile protagonista del nostro territorio e di tutta la comunità crotonese. Una vera e propria sfida culturale che può trasformarsi anche in un vantaggio economico con una positiva ricaduta occupazionale per l'incremento dei flussi turistici."