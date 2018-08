Coppa Italia, il Crotone vince a Livorno con un gol di Rohden

di Redazione

Prova convincente del Crotone di Stroppa schierato con il 3-5-2. Decide un gol di Rhoden.

Il Crotone torna dalla Toscana con il passaggio del turno, un bel gol di Rohden, ma sopratutto una convincente prestazione corale. Gli uomini di Stroppa, schierati con il classico 3-5-2 del tecnico monzese, partono subito forte e già al 4′ sfiorano il vantaggio con Nalini ben assistito da Firenze.

Golemic, all’esordio, comanda al meglio la retroguardia, così gli squali si concentrano a dare continuità alla fase offensiva: ci provano Faraoni che spinge con buona costanza, Stoian, ancora Nalini, cui risponde alla grande Mazzoni, e Rohden, ma la prima frazione si chiude sullo 0-0 con Festa che “timbra il cartellino” e con un bel colpo di reni neutralizza l’unica occasione per i toscani.

Nella ripresa gli avversari tentano di soffrire meno, ma senza mai rendersi davvero pericolosi e così, dopo diversi interventi del solito Mazzoni – spicca quello su Firenze al 59′ – è Marcus Rohden a sbloccare il risultato concretizzando un’altra bella iniziativa di Firenze, che arriva al cross dalla sinistra, e trafiggendo di testa il portiere livornese: è il minuto 62. La partita mantiene lo stesso motivo, con i rossoblù che collezionano occasioni sfiorando il raddoppio con Benali, Nalini e due volte Simy.

C’è anche il tempo per un altro esordio, quello di Molina, ma il risultato non cambia più: il Crotone passa il turno e, il prossimo 5 Dicembre, incontrerà al Dall’Ara il Bologna di Inzaghi che ha superato il Padova per 2-0.