Serie A, la Lazio batte 4 a 0 il Crotone

di Redazione

Crotone24news.it

Succede tutto nel secondo tempo: poker della Lazio di Inzaghi

La Lazio ritrova la vittoria e batte il Crotone 4 a 0. Nell'anticipo di pranzo all'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi, che si scatena nella ripresa: Lukaku sblocca il punteggio su assist di Immobile (56'), che poi raddoppia al 78' di testa. I calabresi crollano nel finale e i biancocelesti calano il poker con i gol di Lulic (86') e Felipe Anderson (89').

Il Crotone regge bene nei primi 45 minuti e la squadra calabrese offre anche un buon gioco, il 4-3-3 di Zenga (in tribuna per la squalifica), che conferma lo stesso 11 visto col Chievo, è un 4-5-1 senza palla e intasa la mediana, dove quindi il 3-5-1-1 laziale non riesce a esprimersi.

Immobile, isolato al centro dell'attacco, non riceve rifornimenti da Luis Alberto e anche Milinkovic-Savic, che parte da mezz'ala sinistra per poi inserirsi, non ha fisicamente spazio per giocare come vorrebbe., ma al minuto 56 la lazio inizia la cavalcata verso la vittoria. Al 56' Immobile vince il contrasto con Ajeti e si invola verso la porta: Lukaku si smarca dalla parte opposta e per il belga è un gioco da ragazzi appoggiare in rete a porta vuota. Inzaghi, che in vista dei tanti impegni schiera qualche novità (dentro Murgia, Patric, Wallace e Lukaku), al 65' va sul sicuro e inserisce Lulic e Leiva per dare solidità in mezzo.

Il bosniaco, fresco e motivato, entra carico e prima sforna l'assist per il 2-0 di Immobile (colpo di testa all'angolino al 78'), poi infila il 3-0 su assist dello scatenato Felipe Anderson, dentro all'83' e finalmente recuperato. A un minuto dal gong c'è gloria anche per il brasiliano, in gol su assist di Parolo per completare la festa: sul treno per la Champions, nell'ultima carrozza, c'è ancora la Lazio.