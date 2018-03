Antica Kroton, dagli annunci ai fatti: firmato oggi l'accordo

di Maria Bonaiuo

Giornalista e Direttore Editoriale

Comune di Crotone e Regione hanno sottoscritto l'accordo che da' avvio al progetto Antica Kroton

Firmato l'Accordo per l'Antica Krotone. Nel pomeriggio di oggi 19 marzo è stato sottoscritto l'accordo che da' di fatto l'avvio al progetto Antica Kroton. Alla firma dell'accordo si è arrivati oggi dopo il via libera del Ministero.

Accordo sottoscritto da Regione e Comune di Crotone, presenti alla sottoscrizione il Governatore della Calabria Mario Oliverio, il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco, per la soprintendenza Salvatore Patamia, i sei capigruppo del Comune di Crotone, la vice sindaco Antonella Cosentino, l'assessore all'Urbanistica De Luca, il dirigente comunale Germinara, assente l'assessore regionale all'Ambiente la crotonese Antonella Rizzo.

Si passa dunque dalle parole ai fatti, dagli annunci alle azioni, si da' seguito a quanto annunciato il 13 dicembre e così gli interventi per la valorizzazione del progetto Antica Krotone e Capo Colonna, la messa a sistema delle aree di interesse archeologico culturale nell'area urbana ed extra urbana di Crotone, potranno prendere forma.

Il progetto per la valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale turistico, culturale tra Crotone e Capo Colonna prevede interventi così articolati:

- area archeologica Antica Kroton (ex zona industriale);

- area urbana a partire dalle zone denominate Acquabona e Parco Pignera all’interno di un progetto più complessivo di rigenerazione urbana;

- area archeologica Lacinia e collegamento con il centro urbano;

- area dell’archeologia marina con la realizzazione del parco marino e degli itinerari subacquei;

-area della promozione, della comunicazione e dei laboratori culturali.

Soggetti attuatori del progetto saranno la Regione Calabria, in qualità di soggetto titolare e responsabile del finanziamento e delle attività di programmazione strategica a valere sul PAC 14/2020 nonché di attuazione, coordinamento, verifica e monitoraggio degli interventi e della spesa; il Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria, in qualità di soggetto beneficiario degli interventi di scavo, restauro e realizzazione di una rete museale diffusa sull’intero territorio comunale; e il Comune di Crotone, in qualità di soggetto beneficiario della bonifica dell’area e di riqualificazione urbana nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale.

Di sinergia al servizio del territorio ha parlato a margine della sottoscrizione la consigliera regionale Sculco:

"L’accordo firmato oggi è il frutto di un lavoro paziente, continuo e determinato, un risultato ottenuto grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione che si è creata tra il Comune di Crotone, la sottoscritta ed il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.

Adesso si passa alla fase operativa. Crotone, finalmente, può tornare ad avere speranza e a guardare con fiducia al proprio futuro. L’Antica Kroton non è una infrastruttura qualsiasi, ma parliamo della riscoperta e della valorizzazione di un patrimonio archeologico, storico e culturale che farà primato in Italia e in Europa, e che consentirà a Crotone, la #cittàdeitremillenni, di ottenere processi di sviluppo turistico e culturale, di qualità ed in grado di suscitare e generare nuova e buona occupazione. Sono molto soddisfatta e posso assicurare che il nostro lavoro e il nostro impegno non termina qui. Adesso dobbiamo impegnarci rapidamente per assicurare a questo territorio, il resto degli investimenti infrastrutturali, già concordati con la Regione, che costituiranno l’indispensabile sostegno ad un qualificato processo di sviluppo che, dopo 25 anni di crisi, Crotone potrà, finalmente, intraprendere."

Soddisfazione per la sottoscrizione dell'accordo ha espresso anche il sottosegretario Dorina Bianchi:

"L’avvio del cantiere rappresenterà una importante opportunità di tutela e valorizzazione integrate del patrimonio archeologico, culturale e paesaggistico della città storica di Crotone mettendo in campo ben 62 milioni di euro.

Un risultato rilevante che premia il lavoro fatto con costante attenzione verso il territorio calabrese nel corso del mio mandato, vissuto sempre con grande responsabilità e concretezza. In quest’ottica il mio impegno ha prodotto l’attuazione di un progetto sul quale ho sempre chiesto e ottenuto chiarezza, concretezza e tempi certi.

La vera scommessa ora è proseguire nel percorso tracciato e non polverizzare quanto è stato fatto. Crotone e la Calabria hanno le carte in regola – conclude il Sottosegretario Bianchi - per intercettare nuovi flussi turistici, investire maggiormente sul turismo di qualità quale punto cardine della nostra economia, per una positiva ricaduta occupazionale, soprattutto giovanile nell’ottica di una più incisiva valorizzazione della destinazione turistica calabrese".