Verde pubblico e riqualificazione delle strade: amministrazione al lavoro

di Redazione

Crotone24news.it

Installate fioriere su via Vittorio Veneto e a breve altri interventi per la riqualificazione delle strade

Nel primo giorno di primavera, ieri mattina, sono stati installate sulla centralissima Via Vittorio Veneto delle eleganti fioriere arricchite da colorati fiori.

E' una delle iniziative messe in campo dall'Assessore al Verde Pubblico che sta attuando il progetto “Coloriamo la nostra città” che riguarda la sistemazione di numerose aree verdi di Crotone. Già partite da qualche settimana la attività che l'assessore Caterina Caccavari ha lanciato con l'hashtag - #unpassoallavolta – che ha già visto la riqualificazione di parchi cittadini come il parco delle Rose recentemente intitolato alla memoria di Vincenzo Scaramuzza o il parco delle Mimose.

Intanto previsti interventi su via Reggio, Parco Carrara, via G .Di Vittorio.

“Con la programmazione per la riqualificazione del verde pubblico, la piantumazione di alberi e fiori ci proponiamo di colorare la nostra amata città nella certezza che il bello richiami il bello e con l'invito a tutta la comunità di averne cura” ha detto l'assessore Caterina Caccavari .

Altri quartieri saranno interessati in questi giorni dalla ampia attività di riqualificazione stradale programmata dall'Assessorato ai Lavori Pubblici.

Dopo quartieri ad alta densità abitativa e percorrenza veicolare come Tufolo e Papanice saranno oggetto dell'attività di sistemazione della pavimentazione stradale arterie centrali come Corso Mazzini, via Scalfaro, via Matteotti, viale Cristoforo Colombo, traverse di Corso Messina, via Botteghelle, via Di Vittorio, via Cutro, via Mario Nicoletta, via XXV Aprile, via Roma, via Assisi, via Ramelli, via Crea, via Napoli e via Tedeschi. Predisposto dunque dall'assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli un ampio piano di riqualificazione del manto stradale per la maggiore vivibilità e sicurezza dei quartieri cittadini.