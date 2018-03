Crotone, costituita la sezione provinciale del sindacato INARSIND

di Redazione

Crotone24news.it

Anche nel Crotonese si è costituita la locale sezione del sindacato degli ingegneri, architetti e liberi professionisti.

Si è svolto il 16 marzo presso la sala convegni di Villa Chiarelli in Località Foresta, un importante dibattito sulla libera professione, sfociato nella costituzione della sezione provinciale di INARSIND, Associazione Provinciale Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Un’organizzazione che difenda e promuova libera professione è di fondamentale importanza in un questo lungo periodo di crisi che ha significativamente impoverito gli studi professionali. Dopo i saluti istituzionali con l’ing. De Carlo per l’ordine degli Ingegneri, l’arch. Danilo Arcuri per l’Ordine degli Architetti e l’arch. Nuccio Renda Presidente di Inarviluppo, si è dato spazio ai relatori: il comunicato di Pino De Lucia (assente per motivi di salute) della Cooperativa Agorà letto dal Sig. Luigi Barletta, la dott.ssa Angela Robbe Presidente Pari Opportunità Provincia di Catanzaro e Presidente Legacoop Calabria su ” L’ apporto del Libero Professionista per uno sviluppo integrato del Terzo Settore", l'ingegnere Federico Roberto Antonio delegato Inarcassa Ingegneri Crotone su “Il (non) ruolo del Libero Professionista nel contesto Nazionale, Regionale e Provinciale”, ing. Ciccio Galluccio Coordinatore Inarsind e Resposabile Confprofessioni Calabria su “Esperienza e formazione sindacale e libero professionale” e l'Ing. Michela DIRACCA Presidente Nazionale INARSIND su “Il ruolo di INARSIND nel contesto della libera professione”.

L’incontro, moderato dall’ing, Domenica (Mimì) De Miglio ha visto l’attenta partecipazione di numerosi colleghi ingegneri, architetti, società cooperative e rappresentanti della Confartigianato.

Negli interventi sono state ribadite e affrontate, da punti diversi, la necessità e l’esigenza di superare gli individualismi tipici della categoria e dell’agire insieme per far sì che le professioni tornino ad avere il prestigio che gli veniva riconosciuto fino a qualche anno fa; chiedendo sia il riconoscimento del valore e della tutela della dignità del lavoro sia pure il “giusto compenso” per le prestazioni svolte.

La via d'uscita non può che passare dal fare rete, dalla cooperazione e dalla collaborazione; anche per questo al tavolo dei relatori e in sala erano presenti le parti del terzo settore. “Oggi, con la riforma del terzo settore, più che mai il mondo del volontariato e dei professionisti si incontrano e si fondono per dar vita a quella co-progettazione necessaria per lo sviluppo del nostro territorio”. Questo incontro deve anche servire da base per una collaborazione futura tra il mondo dei professionisti e il terzo settore.

Al termine dell’incontro si è posto rimedio all’unico organismo sindacale mancante in Calabria che ieri ha eletto all’unanimità dei 31 aderenti, l’ing. Domenica de Miglio quale Presidente dell’Associazione, l’arch. Livadoti Francesco quale vicepresidente, l’ing. Rogliano Giulio Tesoriere, l’arch. Caccavaro Antonio Segretario e l’ing. Rossella Caria Consigliere. Questo organismo avrà il compito, anche in collaborazione con gli Ordini professionali, di tutelare e promuovere la Libera Professione di ingegnere e di architetto.