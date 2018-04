Domenica la Stracrotone: provvedimenti per la viabilità cittadina

di Redazione

Divieti di transito e di fermata adottati dall'amministrazione comunale per consentire lo svolgimento della gara.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva StraCrotone domenica 15 aprile 2018 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina: 1) Il divieto di transito temporaneo dalle ore 16,00 sino al passaggio della staffetta di coda a scorta degli atleti partecipanti alla gara podistica lungo tutto il percorso di Km. 5;

2) Il divieto di Fermata dalle ore 14,00 sino alle ore 20,00 entrambi i lati su: via Roma (da via Veneto a Via Corrado Alvaro)- viale Leonardo Gallucci (lato mare) da piazza Maestri del Lavoro sino all’incrocio con viale Antonio Grasmi_ viale Antonio Gramsci (da Viale Leonardo Gallucci a Piazza Enrico Berlinguer) - via Cristoforo Colombo (da Piazza Enrico Berlinguer a Viale Regina Margherita) – Viale Regina Margherita lato Mare (da via Cristoforo Colombo a Largo Gaele Covelli) – via Regina Margherita (da Largo Gaele Covelli a piazza Pitagora).