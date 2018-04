Domani 25 aprile la terza edizione della "Vivi Crotone"

di Redazione

Alle ore 10,00 apertura del villaggio commerciale in Piazza Pitagora: Tutti i provvedimenti per la viabilità.

Vivi Crotone, giunta ormai al terzo anno, è un giornata dedicata al cittadino crotonese. L’idea è ricreare un centro commerciale naturale, laddove grandi e piccini possano partecipare alle varie attività, valorizzare il nostro centro e puntare sulla presa di coscienza del cittadino, riguardo il potenziale storico-artistico e naturale che la Città di Crotone offre.

L’apertura del Villaggio, in piazza Pitagora, è prevista per le ore 10:00 del 25 aprile 2018. Le varie associazioni di volontariato allestiranno stand nella centrale Piazza Pitagora e con un contributo di € 2,00 sarà possibile acquistare il “Pacco Gift”, che include arance, piantina aromatizzata, e buono sconto da spendere presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

Il ricavato della vendita del “Pacco Gift” sarà interamente devoluto ad una Associazione di volontariato che sarà individuata nei prossimi giorni. Durante la mattinata prenderanno piede delle attività ludico sportive e il tour guidato “alla scoperta del centro storico”. Ai vari centri di volontariato che parteciperanno alla gara cittadina, che si svolgerà nella seconda parte della giornata, verranno assegnati dei premi-doni, che andranno a supportare e migliorare le attività di tali centri.

Intorno le ore 17:00 verrà dato il benvenuto ai partecipanti della “Calabria LILT Road, Fitwalking Coast to Coast” ed in seguito prenderà il via la gara podistica di Vivi Crotone. Vi prenderanno parte, oltre gli atleti di Milonrunners, tutti coloro, grandi e piccini, che lo desiderassero e tutte le associazioni con le loro squadre che hanno aderito all’iniziativa, al fine di ricevere i seguenti premi: 

Buono libri per l’Associazione Culturale Mutamenti;

Tombola Tattile per l’Associazione Ciechi Ipovedenti;

Tandem per La Lega Navale;

Buono spesa per l’Associazione Kroton Community;

4 torni vassoio per la lavorazione della ceramica, per l’Associazione Auser Life Crotone;

Computer Notebook, per LILT Crotone;

Divano 2 posti per l’Associazione Shalom;

Tosatrice e lettore chip, per ENPA;

Buono spesa per beni e prodotti per l’infanzia, per l’Associazione SAV;

Stampante: Gli altri siamo noi

Oltremodo si invitano tutti i cittadini, grandi e piccini, a prendere parte alla gara, al fine di contribuire e far ottenere i premi in palio alle varie squadre. La giornata si concluderà con la premiazione degli atleti e delle varie associazioni.

PROVVEDIMENTI PER LA VIABILITA'

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione ViviCrotone che si terrà il prossimo 25 aprile sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

1) L’Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito su tutta la piazza Pitagora dalle ore 8,00 sino alle ore 20,00 del Mercoledì 25 Aprile 2018;

2)- L’Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito dalle ore 15,00 sino alle ore 20,00 del Mercoledì 25 Aprile 2018 sui seguenti tratti di strada: via Roma (tratto via Veneto - via Cutro)– via Cutro - Piazza Pitagora -via Regina Margherita – Largo Covelli - Largo Umberto Primo – via Pietro Raimondi – via Silvio Messinetti –Piazza Pitagora – via Vittorio Veneto

E' stata inoltre autorizzato lo svolgimento della manifestazione podistica prevista per il pomeriggio del mercoledì 25 Aprile 2018 con inizio dalle ore 17,00 sino alle ore 20,00 con chiusura parziale e temporanea a mezzo volontari delle vie interessate al percorso: Piazza della Resistenza- tratto di via Roma (tratto via Veneto - via Cutro) – via Cutro - Piazza Pitagora -via Regina Margherita – Largo Covelli _ Largo Umberto Primo – via Pietro Raimondi – via Silvio Messinetti