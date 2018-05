Festività Mariane: provvedimenti per la viabilità

di Redazione

Senso unico alternato su Viale Magna Grecia e disposizioni per le festività mariane

Il Comune di Crotone informa che è stato istituito in viale Magna Grecia, all'altezza del cantiere attualmente posto sotto sequestro per il grave incidente dello scorso 5 aprile, il senso unico alternato mediante impianto semaforico, con il limite massimo di velocità di 30/Km/h, il divieto di sorpasso per autoveicoli lungo tutto il tratto viario interessato al cedimento della sede stradale .

Si comunica inoltre che, al fine di consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera Mariana sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

A. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 1. Via Miscello da Ripe entrambi i lati tratto compreso tra via Arrigo BOITO (ex TraversaPastificio) – rotatoria ex mercati generali(Piazza Carlo Turano) dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018. 2. Via Miscello da Ripe entrambi i lati tratto compreso Molo Vico Giunti sino a via C.Colombo dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018. 3. via Arrigo BOITO(ex Traversa Pastificio) entrambi i lati nel tratto di via Miscello da Ripe sino a via Giordano Bruno (ex Esterna Marinella) dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018. 4. Area ex Mercato Generale “Piazzale Nettuno” e spazi sottostanti dalle ore 06,00 di mercoledì 17 alle ore 24,00 di sabato 20 maggio 2017 (Vimini e Terracotta); 5. Viale R. Margherita,lato mare, da Largo Gaele Covelli sino all’incrocio con via Via Francesco Le Rose dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018; 6. Viale R. Margherita,lato monte, da vico Giunti sino all’incrocio con via Via Francesco Le Rose dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018; 7. Viale R. Margherita,lato monte, da Largo Gaele Covelli sino vico Giunti dalle ore 06,00 di mercoledì 16 alle ore 24,00 del sabato 19 maggio 2018(Carreggiata d'Emergenza) B. CHIUSURA dei varchi di accesso alle aree adibite alla Fiera Mariana con decorrenza giorno martedì 15 maggio 2018 dalle ore 22,00 sino alle ore 24,00 di sabato 19 maggio 2018 Al fine di consentire il tradizionale pellegrinaggio e le cerimonie relative ai festeggiamenti per Maria di Capo Colonna, Patrona della città sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

1) IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE: a.PIAZZA DUOMO,VIA MESSINETTI E PIAZZA PITAGORA: dalle ore 16.00 di Sabato 19.05.2018 alle ore 24.00 di Domenica 20.05.2018; b.VIA V. VENETO, VIA ROMA, VIALE GRAMSCI, P.LE CIMITERO E PARCHEGGIO ORARIO BORGATA GIARDINI (CORSO MAZZINI): dalle ore 21.00 di Sabato 19.05.2018 alle ore 04.00 di Domenica 20.05.2018; c.VIALE MAGNIA GRECIA SINO A CASAROSSA: dalle Ore 22.00 di Sabato 19.05.2018 alle ore 04.00 di Domenica 20.05.2018 ; d.VIA POGGIOREALE,via C. COLOMBO,piazza RINO GAETANO, piazza MARINAI D’ITALIA, MOLO PORTO NUOVO : dalle Ore 16.00 alle ore 24.00 di Domenica 20.05.2018; e.VIA INTERNA MARINA (lato destro), da via Osservanza a via Tellini, dalle Ore 16.00 alle ore 24.00 di Domenica 20.05.2018; f.S.P. 49 “CAPOCOLONNA” , su entrambi i lati dalle ore 22.00 di Sabato 19.05.2018 alle ore 19,15 di Domenica 20.05.2018;

2) DIVIETO DI TRANSITO fatta eccezione dei mezzi autorizzati per i servizi televisivi e fotografici ,nonché quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili,Trasporto Pubblico Locale,Mezzi di Soccorso,Forze dell’Ordine: 1.INIZIO PIAZZALE CIMITERO, FINE VIALE MAGNA GRECIA ALTEZZA CASAROSSA: dalle ore 02.00 alle ore 06.00 di Domenica 20.05.2018, significando che, il tratto compreso tra la Casarossa sino al Santuario , di pertinenza della Provincia di Crotone,che è regolamentato con ordinanza provinciale n. 04/2018 del 02.05.2018, dalle ore 03,00 sino alle ore 09,00; 2. MOLO PORTO NUOVO-PIAZZA MARINAI D’ITALIA-PIAZZA GRAMSCI- INTERNA MARINA-VIA NUOVA POGGIOREALE -1,2,3,4,5 TRAVERSA REGGIO-1 TRAVERSA NUOVA POGGIOREALE-VIA DANIELE-VIA PANTUSA- dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di Domenica 20.05.2018;

3.PIAZZA PITAGORA, VIA SILVIO MESSINETTI: dalle ore 20,00 di Sabato 19.05.2018 alle ore 02,00 di Domenica 20.05.2018 e Domenica 20.05.2018 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 ; 4.VIA V. VENETO, VIA ROMA