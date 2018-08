Al via l'era Flixbus: dal 3 settembre attive 6 località del Crotonese

di Redazione

Crotone24news.it

FlixBus operativa da lunedì 3 settembre in sei località del Crotonese. Dalla provincia di Crotone raggiungibili 2.000 città in tutta Europa.

Da lunedì 3 settembre FlixBus sarà operativa in sei località del Crotonese. Dalla prossima settimana, grazie alla collaborazione con gli operatori storici del territorio IAS e Romano, si potrà viaggiare dalla provincia di Crotone verso numerose destinazioni italiane e, spesso con un solo cambio, verso 2.000 mete in tutta Europa.

Gli studenti e i lavoratori fuorisede che a settembre dovranno tornare dalla provincia di Crotone verso la propria città di domicilio, così come i Crotonesi che vogliono salutare l’estate con un’ultima vacanza in Italia o all’estero, possono già acquistare con facilità il proprio biglietto sul sito www.flixbus.it o tramite la app gratuita, oltre che nelle agenzie viaggi affiliate dislocate sul territorio.

Da Crotone a Torretta Crucoli: il litorale crotonese allacciato alla rete FlixBus

Per chi parte dalla costa, sono numerose le opportunità di viaggio sia in Italia che in Europa, grazie alle tante interconnessioni disponibili all’interno della rete FlixBus: da Crotone, Marina di Strongoli, Torre Melissa, Cirò Marina e Torretta Crucoli si potranno infatti raggiungere, in Puglia, Taranto, Bari e San Giovanni Rotondo, e in Campania, Sala Consilina e Napoli. Con qualche ora in più, si arriverà poi a Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino, da cui raggiungere, con un solo cambio, destinazioni europee di richiamo come Barcellona, Parigi, Berlino, Monaco di Baviera, Francoforte o Praga.

Entroterra: partenze anche da Cutro

Chi parte dall’entroterra potrà sfruttare le partenze da Cutro, collegata con Milano e Torino, e raggiungere con facilità numerose destinazioni all’estero grazie alle interconnessioni in partenza dalle due città.