Operazione Jonny: inflitti 640 anni di carcere nel rito abbreviato

di Redazione

Crotone24news.it

Arriva la sentenza nel processo con rito abbreviato. Colpo agli Arena: inflitti 640 anni di carcere a 65 imputati. Tutti i nomi e le condanne.

Il Gup distrettuale di Catanzaro Carmela Tedesco ha inflitto pene complessive per 640 anni di carcere contro i 65 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo scaturito dall'operazione Jonny, che nel maggio 2017 ha scoperto i traffici della cosca Arena nel controllo del CARA di Isola di Capo Rizzuto.

I pm Antimafia Domenico Guarascio e Debora Rizza avevano chiesto condanne per quasi mille anni, il Gup confermando l'impianto accusatorio della Procura, ha inflitto 65 condanne, 18 assoluzioni e 2 non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il processo scaturisce dall'operazione Jonny che nel maggio 2017 fece luce sui tentacoli allungati dalla potente cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto sul Centro d'accoglienza S. Anna, tra le più grandi strutture per migranti in Europa.

L'ex governatore della Misericordia di Isola Leonardo Sacco, ritenuto il broker finanziario della cosca Arena è stato condannato ad una pena di 17 anni e 4 mesi di reclusione.

TUTTI I CONDANNATI NEL PROCESSO CON RITO ABBREVIATO:

Armando Abbruzzese 6 anni di reclusione e 8 mila euro di multa; Salvatore Abbruzzo 12 anni di reclusione; Francesco Aceto 5 anni e 6 mesi, 3mila euro di multa; Antonio Francesco Arena 11 anni di reclusione; Francesco Arena, (40enne) condannato a 11anni e sei mesi; Francesco Antonio Arena detto “Antonio”, 11 anni di reclusione; Francesco Arena (59enne) 11 anni di reclusione; Giuseppe Arena “tropeano”, 16 anni e 4 mesi ; Giuseppe Arena, figlio di Pasquale Arena, detto Nasca, (32enne), 11 anni di reclusione; Pasquale Arena, detto “nasca” (62enne), condannato a 20 anni e 2 mesi; Pasquale Arena (26enne), condannato a 11 anni di carcere; Salvatore Arena (50enne) 10 anni e 8 mesi; Luciano Babbino 12 anni di reclusione; Francesco Bruno 12 anni di reclusione; Francesco Caiazzo, 6 mesi di reclusione; Leonardo Catarisano 12 anni; Giuseppe Cosco, 8 anni; Salvatore Danieli, 2 anni e 8 mesi; Raffaele Di Gennaro, 14 anni di carcere; Domenico Falcone, 12 anni; Salvatore Foschini, 11 anni e 4 mesi; Fiore Gentile, 11 anni e 4 mesi ; Francesco Gentile 16 anni; Tommaso Gentile, 13 anni e 6 mesi; Antonio Giglio, 10 anni e 8 mesi; Nicolino Gioffrè, 13 anni e 4 mesi; Aldo Giordano, 10 anni e 8 mesi; Aurelio Giordano, 10 anni e 8 mesi; Lorenzo Giordano, 10 anni e 8 mesi; Maurizio Greco, 12 anni e 8 mesi; Francesco Gualtieri, 12 anni; Mario Guareri, 1 anno, 8 mesi e 3mila di multa; Andrea Guarnieri, 8 anni ; Costantino Lionetti, 10 anni e 8 mesi; Francesco Mammone, 2 anni e 8 mesi; Luigi Miniaci, 12 anni e 8 mesi; Santo Mirarchi, 2 anni, 9 mesi e 10 giorni; Pasquale Morelli, (27enne), condannato a 4 anni e 4.000 euro di multa; Nicola Lentini, 11 anni e 10 mesi; Paolo Lentini, 16 anni e 4 mesi; Rosario Lentini, 17 anni di reclusione; Vincenzo Lentini, 10 anni e 8 mesi; Giuseppe Lequoque 14 anni di reclusione; Francesco Martaridonna 11 anni e 4 mesi; Pasquale Morelli 4 anni di reclusione e 4mila euro di multa; Antonio Giuseppe Morrone, 2 anni di reclusione e 200 euro di multa; Paolo Muccillo, 4 anni di reclusione e 10mila euro di multa; Angelo Muraca, 16 anni e 8 mesi; Stefania Muraca, 1 anno; Benito Muto 11 anni e 4 mesi; Domenico Nicoscia, (39enne), condannato a 10 anni e 8 mesi; Domenico Nicoscia, 40enne, 10 anni e 8 mesi di reclusione; Salvatore Nicoscia, 10 anni e 8 mesi; Fortunato Pirrò, 11 anni di reclusione; Antonio Poerio, (48enne), condannato a 20 anni; Antonio Poerio, 31enne, condannato a 10 anni e 8 mesi; Fernando Poerio, 19 anni e 4 mesi; Antonio Pompeo, 10 anni e 8 mesi; Giuseppe Pullano, 15 anni di reclusione; Mario Ranieri, 1 anno e assolto dal 416bis; Francesco Romano, 12 anni e 4 mesi; Leonardo Sacco, 17 anni e 4 mesi; Maria Grazia Scerbo, 1 anno e 4 mesi; Francesco Taverna, 11 anni; Santo Tipaldi, 11 anni e 4 mesi; Domenico Riillo, 14 anni ; Roberto Valeo 8 anni

SONO STATI ASSOLTI: