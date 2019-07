Inseguimento lungo la SS 106: due evasi bloccati e arrestati dai carabinieri

di Redazione

Crotone24news.it

Detenuti presso una comunità terapeutica evadono rubando l'auto aziendale, inseguiti e arrestati sulla Statale 106.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone e della Stazione di Cutro, con l’ausilio di personale della Polizia di Stato, hanno bloccato due individui, un 39enne e un 36enne entrambi pregiudicati che, ospiti presso una comunità terapeutica presso la quale scontavano una pena, dopo aver rubato un’autovettura della medesima comunità si sono allontanati indebitamente dal luogo.

Intercettati dai militari lungo la S.S. 106 in località Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto (KR), non hanno ottemperato all’“ALT!” proseguendo nella fuga e mettendo in serio pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e delle pattuglie che si sono posto all’inseguimento.

Bloccati dopo diversi chilometri, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e dovranno rispondere dei reati di furto aggravato, evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Terminate le formalità di rito sono stati tradotti presso il carcere di Crotone.