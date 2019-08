Crotone, ancora sangue sulle strade: deceduto motociclista di 31 anni

di Redazione

Scontro frontale all'altezza del centro commerciale Akropolis tra una Fiat Multipla e una moto Honda Hornet, muore il 31enne Vincenzo Dima di Crotone.

Ancora sangue sulle strade crotonesi, ancora un incidente mortale lungo l'ex Statale 106 all'altezza, questa volta, del centro commerciale Akropolis. Un uomo di 31 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale, dopo essere stato sbalzato dalla sua moto.

L'uomo di 31 anni, Vincenzo Dima di Crotone era a bordo della sua moto Honda Hornet quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura, una Fiat Multipla con a bordo due persone di Crotone. Lo scontro è avvenuto sulla ex ss 106 all’altezza del centro commerciale Akropolis.

Lo scontro tra l'auto e la moto è avvenuto intorno alle ore 18:00 del pomeriggio del 16 agosto proprio all'ingresso del centro commerciale, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre feriti presso il locale nosocomio, dove il motociclista è deceduto per le gravi lesioni riportate nello scontro e nella caduta.

Sul posto anche i vigili de fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. Gli agenti della Polstrada indagano per accertare l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente mortale del 16 agosto è il terzo in poco più di un mese. A perdere la vita su quel tratto di strada ormai troppo trafficato, altri due motociciclisti Cecè Perna e Francesco Forte.