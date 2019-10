Blitz della polizia in via Acquabona: sequestrate armi, droga e detonatori

di Redazione

Crotone24news.it

Dal 1° ottobre, su disposizione del Signor Questore della provincia di Crotone, sono state predisposte una serie di attività, coordinate dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno visto l’impiego, oltre che della #SquadraVolanti, anche dell’ #UfficiodiGabinetto, nonché dei #RepartiPrevenzioneCrimine di Cosenza e Siderno e dei #RepartiMobili di Reggio Calabria e Napoli.

La predetta attività, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nel capoluogo pitagorico, ha prodotto molteplici risultati. Nel solo quartiere Acquabona, infatti, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Identificate nr. 3.024 persone;

Nr. 38 persone accompagnate in ufficio;

Controllati nr. 1.757 veicoli;

Emessi nr. 98 verbali al C.D.S.;

Effettuate nr. 123 perquisizioni ex art. 4 L. 152/75;

Effettuate nr. 21 perquisizioni ex art. 103 D.P.R. 309/90;

Arrestata nr. 1 persona in flagranza;

Deferite all’Autorità Giudiziaria nr. 6 persone;

Emessi nr. 8 fogli di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs 159/11;

Segnalate nr. 32 persone ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90;

Effettuati nr. 5 sequestri penali;

Effettuati nr. 22 sequestri amministrativi;

Impiegate oltre 200 pattuglie automontate.

L’attività è culminata nella giornata di ieri, allorquando, con l’ausilio del personale tecnico di E-Distribuzione, intervenuto per la verifica della regolarità degli allacci alla rete elettrica, sono stati denunciati in stato di libertà, per il reato di “furto aggravato di energia elettrica”, nr. 6 persone.

Altresì, la stessa attività ha consentito di rinvenire e conseguentemente porre sotto sequestro a carico di ignoti:

gr. 19 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” nonché modesti quantitativi di sostanza da taglio e di “marijuana”;

nr. 01 carabina con relativo munizionamento;

nr. 02 pistole opportunamente modificate e private del tappo rosso;

gr. 47 di miccia;

nr. 06 detonatori;

Il materiale esplodente è stato affidato agli operatori del #NucleoArtificieri di Catanzaro che, intervenuti sul posto, hanno provveduto ad un primo esame del materiale che poi è stato fatto brillare in sicurezza.