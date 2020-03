Coronavirus a Crotone, parla la contagiata: nessuna paura, tutto sotto controllo

di Redazione

L'imprenditrice di 60 anni risultata positiva al tampone Covid-19 lavora presso la struttura sanitaria Romolo Hospital in località Cupone di Rocca di Neto. Oggi la struttura è stata chiusa in accordo con le Autorità per consentire la sanificazione dei locali e la quarantena dei dipendenti.

Sulla pagina web della struttura è stato pubblicato un comunicato stampa in cui la signora, ora in cura presso il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, rassicura sulle sue condizioni di salute e spiega i motivi per i quali la struttura ospedaliera resterà chiusa per i prossimi giorni, sospendendo tutte le attività. Di seguito il comunicato stampa:

«Nella giornata di lunedì 9 marzo, a seguito di febbre e difficoltà respiratorie, mi sono sottoposta a tampone faringeo apprendendo di aver contratto infezione da Covid 19.

Attualmente mi trovo ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro – Centro di Riferimento per la gestione delle infezioni da Covid 19. Voglio rassicurarvi circa il mio stato di salute che risulta attualmente monitorato, sotto controllo e in miglioramento. Tengo a precisare che negli ultimi 15 giorni il mio unico spostamento ha riguardato una riunione di lavoro in Puglia.

La Romolo Hospital, d’intesa con la Direzione Sanitaria della Romolo Hospital – Prof. Ubaldo Prati, con la Direzione Sanitaria Territoriale dell’ASP di Crotone – dott. Massimo D’Angelo, con la Direzione Generale del Dipartimento Salute - dott. Antonio Belcastro - della Regione Calabria, intende rassicurare i pazienti che sono afferiti in questi giorni presso la struttura ospedaliera che non esiste nessun rischio attuale correlato di contagio in quanto sono state attuate prontamente tutte le procedure previste dagli attuali protocolli ministeriali. Ribadiamo tutti, unitariamente, di attenerci alle disposizioni decretate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quel che mi riguarda, sono molto dispiaciuta per quanto sta accadendo perché questa condizione comporta momentaneamente una limitazione nella gestione del mio lavoro, in una fase in cui viene richiesto l’impegno di tutti per contrastare gli effetti della pandemia.

In queste ore, il pensiero va ai pazienti e al personale della Romolo Hospital insieme alla primaria esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dell’intera comunità. E’ con senso di responsabilità che abbiamo deciso, d’accordo con le autorità regionali e locali, in via del tutto cautelativa, di sospendere tutte le attività di cura e assistenza, dedicando queste e le prossime ore alla puntuale attuazione delle procedure gestionali e di cooperazione con gli organi competenti.

Sono certa che la nostra comunità saprà reagire adeguatamente a questa sfida, dando prova di tenacia e coraggio, senza lasciarsi prendere dallo sconforto».