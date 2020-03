Il commissario straordinario dell'Asp di Crotone positivo al Covid-19

di Redazione

Uno delle cinque persone trovate positive al tampone ieri sera e contagiate dal virus Covid-19 è il commissario straordinario dell'ASP di Crotone Gilberto Gentili. Ne da comunicazione l'azienda sanitaria con un comunicato stampa.

La direzione generale dell'azienda specifica altresì che «Gilberto Gentili è rientrato martedì 10 marzo scorso in sede con volo Ryanair con partenza da Bergamo Orio al Serio». «Pur avendo superato i controlli sanitari – sottolinea l’Asp – di due aeroporti (Bergamo e Crotone) decideva, in ottemperanza alle norme della Regione Calabria, oggi peraltro superate da norme nazionali, di non accedere agli uffici e di porsi in quarantena parimenti effettuando un tampone».

«Tale tampone – rende noto l’Azienda sanitaria –, risultato positivo, costringerà il Commissario, seppure asintomatico, ad osservare il prescritto isolamento domiciliare. In tale periodo l'Azienda sarà guidata dal direttore amministrativo, pur se in contatto continuo con il commissario»