Coronavirus: tutti i numeri su contagi e quarantene nel Crotonese

di Redazione

Crotone24news.it

L'Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha diramato la tabella contenente la distribuzione dei casi di coronavirus tra i comuni del Crotonese.

Ad oggi sono 109 le persone contagiate nella provincia di Crotone, di queste 37 sono del tutto asintomatiche, mentre 72 sono i sintomatici e di questi 21 ricoverati in ospedale (2 in terapia intensiva). I soggetti in quarantena domiciliare sono 1.394 distribuiti su tutti i comuni della provincia ad eccezione di Carfizzi e Umbriatico, che al momento rappresentano le uniche isole felici del Crotonese (niente positivi e niente quarantena).

Di seguito la tabella con la distribuzione dei casi positivi e delle persone in quarantena nei comuni del Crotonese:

COMUNE POSITIVI RICOVERATI QUARANTENA Belvedere Spinello 18 Caccuri 17 Carfizzi Casabona 11 Castelsilano 9 Cerenzia 7 Cirò 1 8 Cirò Marina 13 1 128 Cotronei 49 Crotone 69 12 598 Crucoli 6 Cutro 11 4 81 Isola di C. Rizzuto 8 2 151 Melissa 1 21 Mesoraca 21 Pallagorio 5 Petilia Policastro 117 Rocca Bernarda 7 Rocca di Neto 1 1 34 San Mauro Marchesato 23 San Nicola dell'Alto 1 Santa Severina 9 Savelli 3 Scandale 25 Strongoli 5 1 40 Umbriatico Verzino 5

I dati forniti dall'ASP di Crotone comunque continuano a non combaciare perfettamente con quelli elaborati dalla Regione Calabria e indicati nel bollettino quotidiano. Il mistero continua.