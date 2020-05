Crotone: incendia i cassonetti dell'immondizia, denunciato 37enne

di Redazione

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Crotone hanno deferito in stato di libertà M. D., 37enne, disoccupato, in quanto nella tarda serata del 30 aprile aveva incendiato 6 cassonetti dei rifiuti ubicati in via Giovanni Paolo II.

Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un accendino. In considerazione, inoltre, del vigente divieto di circolazione senza una motivata esigenza per l’emergenza epidemiologica in atto, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020.