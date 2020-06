Crotone: ubriaco e armato oppone resistenza ai poliziotti, arrestato senegalese

di Redazione

Nella mattinata di lunedì 22 giugno u.s., personale della Squadra Volanti ha deferito in stato di libertà, per i reati di “resistenza a P.U.” e “porto d’armi od oggetti atti ad offendere”, S. K. senegalese classe 1999, senza fissa dimora.

Nella circostanza, il predetto, già noto alle Forze dell’Ordine, veniva fermato sul lungomare cittadino in evidente stato di ebbrezza ed in possesso di un oggetto acuminato della lunghezza di 23 cm (presumibilmente la mascella superiore di un pesce spada), debitamente posto sotto sequestro.