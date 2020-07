Crotone, controlli amministrativi nei lidi balneari: sanzionate due attività

di Redazione

Nella giornata del 2 luglio u.s., personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, nell’ambito dei servizi “Focus ‘ndrangheta”, unitamente a personale della Capitaneria di Porto di Crotone, ha effettuato controlli amministrativi in questo centro cittadino nei confronti dei stabilimenti balneari, attività di ristorazione e intrattenimento su aree demaniali, all’esito dei quali sono stati conseguiti i seguenti risultati:

- presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata si identificavano nr. 02 dipendenti regolarmente assunti e si faceva intervenire personale del servizio SIAN e SVET dell’ASP di Crotone. Personale SIAN, al termine dell’attività di competenza, impartiva prescrizioni di carattere igienico-sanitario, limitava l’attività di ristorazione, sospendeva l’attività presso un locale deposito ed invitava il soggetto a fornire ulteriore documentazione sanitaria. Personale SVET, al termine dell’attività di competenza, procedeva al sequestro, con distruzione, di circa kg 10,00 di carni poiché privi di tracciabilità e procederà alla relativa sanzione amministrativa. Al termine delle verifiche delle autorizzazioni amministrative, nonché del rispetto delle normative imposte dalla Regione Calabria in materia di contenimento del rischio epidemiologico "Covid - 19", non emergevano irregolarità. Unitamente al personale della Capitaneria di Porto intervenuto, si procedeva ad elevare la sanzione amministrativa di cui all’art. 45 bis del Codice della Navigazione (pagamento in misura ridotta pari ad € 1.032,00) per aver occupato un’area demaniale in assenza della prescritta autorizzazione.

- presso un’attività di intrattenimento per bambini, la quale risultava essere in fase di allestimento e non aperta al pubblico, infatti si riscontrava la presenza di nr. 04 operai intenti a montare ed allestire il parco. I quattro operai, tra cui vi era un minore (seguiranno accertamenti sui requisiti di collocabilità al lavoro del minore) ed un percettore di indennità di disoccupazione, risultavano non essere assunti; seguirà specifica segnalazione al competente ITL. Al termine delle verifiche delle autorizzazioni amministrative, nonché del rispetto delle normative imposte dalla Regione Calabria in materia di contenimento del rischio epidemiologico "Covid - 19", non emergevano irregolarità. Unitamente al personale della Capitaneria di Porto intervenuto, si procedeva ad elevare la sanzione amministrativa di cui all’art. 45 bis del Codice della Navigazione (pagamento in misura ridotta pari ad € 1.032,00) per aver occupato un’area demaniale in assenza della prescritta autorizzazione.