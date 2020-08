Dipendenti senza mascherina e niente etilometro: sanzionato locale di Crotone

di Redazione

In data 5 agosto 2020, nell’ambito di apposite progettualità disposte dal Sig. Questore di Crotone per la stagione estiva, volte al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e monitoraggio della movida, nonché verifiche connesse al rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, unitamente a personale dell’Ufficio di Gabinetto e personale dell'U.P.G.S.P., ha effettuato controlli amministrativi in località Crotone e Rocca di Neto (KR), nei confronti di alcune attività commerciali, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati:

Presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di questo capoluogo sono stati identificati n. 3 dipendenti che risultavano essere assunti.

Al termine del controllo il titolare è stato invitato a portarsi presso questi Uffici al fine di esibire ulteriore documentazione e al fine di elevare contestazioni amministrative inerenti la mancata esposizione delle tabelle Ministeriali sui sintomi connessi all'uso delle sostanze alcoliche, per un importo in misura ridotta pari a € 400,00, nonché per la mancata messa a disposizione dei clienti di apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, per un importo in misura ridotta pari a € 400,00, ed ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.L. n. 4/2019 in rel. all'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 55 del 16 luglio 2020 per non aver rispettato le prescrizioni imposte volte al contenimento della diffusione del virus "Covid 19", in quanto il personale dipendente non indossava la prevista mascherina.

Personale S.I.A.N. dell'A.S.P. di Crotone, fatto intervenire sul posto al termine delle verifiche di precipua competenza, procedeva ad impartire prescrizioni di adeguamento di carattere igienico-sanitario oltre che a richiesta di esibizione documentale;