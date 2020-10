Covid: positivi 3 assessori di Crotone. Preoccupano i cluster a Caccuri, Isola e Melissa

di Redazione

Nella tarda serata di ieri sera è arrivato il bollettino ufficiale dell'Azienda ospedaliera di Crotone che localizza i 14 tamponi nuovi positivi intercettati dai tamponi eseguiti presso il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro in data 24 ottobre, ma aggiunge altri 3 positivi non inclusi nel bollettino della Regione Calabria.

Dei nuovi positivi 9 (tutti asintomatici) sono stati individuati a Caccuri dove si teme la presenza di un grosso focolaio. Un nuovo positivo a Crotone, 3 a Isola di Capo Rizzuto, dove si teme la presenza di un secondo focolaio oltre a quello già individuato, 1 a Casabona e 3 a Melissa. Dei nuovi casi individuati, nessuno è riferito agli 80 tamponi eseguiti nell'ambito del Comune di Crotone tra personale dipendente, dirigenti, consiglieri comunali e assessori.

Lo screening che preoccupa maggiormente la popolazione di Crotone, non ha al momento risultati ufficiali, ma questa mattina su Facebook tre assessori della giunta Voce hanno comunicato sui rispettivi profili la loro positività al tampone molecolare anti Covid. Si tratta della vicesindaco Rossella Parise, dell'assessore alle Risorse umane Sandro Cretella, e dell'assessore all'Urbanistica Ilario Sorgiovanni.

In particolare l'assessore Cretella ha spiegato anche di essersi sottoposto nella giornata di ieri al test rapido antigenico che aveva dato esito negativo, gettando ombre sull'attendibilità di uno dei due test. I tre assessori di Crotone sono in isolamento domiciliare e non accusano sintomi.

Dal bollettino dell'ASP di Crotone risultano quindi 50 contagiati residenti nel Crotonese e altri 5 fuori provincia ma sotto controllo medico dell'azienda ospedaliera. La distribuzione dei casi è la seguente.