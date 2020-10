Crotone, sanzionati 2 proprietari di cani trovati senza kit per le deiezioni

di Redazione

Crotone24news.it

Nell'ambito di appositi servizi mirati, uomini del Comando della Polizia Locale, in servizio in borghese, hanno sanzionato due cittadini, uno in Piazza Pitagora e l'altro in via Vittorio Veneto, perché passeggiavano con i loro cani privi del Kit necessario per le deiezioni canine.

In via Carducci è stato denunciato un soggetto per violazioni di sigilli ad un manufatto già oggetto di sequestro di P.G. solo pochi giorni fa. In via Regina Margherita, previa identificazione, è stato sanzionato un cittadino perché occupava suolo pubblico privo di autorizzazione. I controlli continueranno nei prossimi giorni