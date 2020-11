Nel Crotonese l'epidemia sfonda quota 200 casi. 60 in un solo giorno

di Redazione

Crotone24news.it

Nel Crotonese l'avanzata dell'epidemia di Covid-19 continua a ritmi sostenuti, nella sola giornata di oggi sono stati individuati 60 nuovi casi di contagio che collocano la provincia di Crotone al secondo posto in Calabria dietro quella di Reggio Calabria nella classifica giornaliera.

I dati si ricavano dall'ultimo bollettino dell'Azienda ospedaliera di Crotone che indica attualmente positivi 203 residenti e 8 non residenti. L'epidemia avanza ovunque, sono 20 i comuni della provincia di Crotone interessati dalla presenza di almeno un caso attivo. Boom di contagi a Caccuri e San Mauro Marchesato dove si contano rispettivamente 31 e 19 contagiati, tutti asintomatici, come la gran parte degli attualmente positivi del Crotonese.

La distribuzione dei casi attivi tra i comuni della provincia è la seguente:

Crotone: 59 (4 ricoverati, 12 sintomatici e 43 asintomatici)

Isola di Capo Rizzuto: 34 (2 ricoverati, 13 sintomatici e 19 asintomatici)

Caccuri: 31 (asintomatici)

San Mauro Marchesato: 19 (asintomatici)

Melissa: 11 (1 ricoverato e 10 asintomatici)

Cutro: 9 (1 sintomatico e 8 asintomatici)

Rocca Bernarda: 8 (1 ricoverato, 2 sintomatici e 5 asintomatici)

Rocca di Neto: 12 (2 sintomatici e 10 asintomatici)

Cirò Marina: 5 (3 ricoverati e 2 asintomatici)

Petilia Policastro: 4 (asintomatici)

Castelsilano: 3 (1 ricoverato e 2 sintomatici)

Scandale 3 (2 ricoverati e 1 asintomatico)

Casabona: 2 (1 sintomatico e 1 asintomatico)

Mesoraca: 2 (1 sintomatico e 1 asintomatico)

San Nicola dell'Alto: 2 (asintomatici)

Cotronei: 1 (asintomatico)

Strongoli: 2 (1 asintomatico e 1 sintomatico)

Cerenzia: 1 (asintomatico)

Pallagorio: 1 (asintomatico)

Verzino: 1 (ricoverato)

Il totale dei casi attivi sotto sorveglianza dell'ASP di Crotone sono 203 ai quali si aggiungono altri 8 non residenti. Le persone sintomatiche sono 35, quelle asintomatiche sono 160 per un totale di 195 in isolamento domiciliare. Si contano infine 15 ricoverati, dei quali 6 fuori provincia.