Covid: nel Crotonese i casi attivi sfondano quota 400, ma tanti asintomatici

Continuano ad aumentare i casi accertati di Covid nella provincia di Crotone, solo ieri sono stati diagnosticati 45 tamponi positivi provenienti dal territorio crotonese.

Continua a salire il numero dei ricoverati che si attesta a 45 (dei quali 12 negli ospedali fuori provincia), ma gran parte dei positivi si trova in isolamento domiciliare (391) e di questi 348 sono asintomatici. Dopo Casabona, anche San Nicola dell'Alto è covid-free, l'unico caso attivo si è negativizzato. Tra i maggiori focolai continuano a crescere Crotone, Petilia Policastro e Isola di Capo Rizzuto che segna 16 nuovi contagiati nelle ultime 48 ore.

Stabili gli altri focolai che interessano 20 comuni della provincia di Crotone. C'è da notare che l'elaborazione dei tamponi eseguita presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro va a rilento e pertanto i dati ricevuti si riferiscono a test eseguiti almeno 6 giorni fa.

La distribuzione dei casi attivi tra i comuni della provincia è la seguente:

Crotone: 118 (8 ricoverati, 14 sintomatici e 96 asintomatici)

Petilia Policastro: 67 (2 ricoverato, 6 sintomatici, 59 asintomatici)

Isola di Capo Rizzuto: 58 (6 ricoverati, 12 sintomatici e 40 asintomatici)

San Mauro Marchesato: 43 (1 ricoverato, 42 asintomatici)

Caccuri: 22 (1 ricoverato, 21 asintomatici)

Rocca di Neto: 25 (3 ricoverati, 22 asintomatici)

Rocca Bernarda: 15 (4 ricoverato, 2 sintomatici e 9 asintomatici)

Cirò Marina: 12 (7 ricoverati, 5 asintomatici)

Melissa: 11 (1 ricoverato, 10 asintomatici)

Cutro: 11 (3 ricoverati, 3 sintomatici, 5 asintomatici)

Castelsilano: 9 (1 ricoverato, 2 sintomatici, 6 asintomatici)

Strongoli: 8 (1 ricoverato, 1 asintomatico, 6 sintomatico)

Cirò: 7 (1 sintomatico, 6 asintomatici)

Mesoraca: 4 (2 ricoverati, 2 asintomatici)

Scandale 4 (3 ricoverati, 1 asintomatico)

Verzino: 4 (1 ricoverato, 3 asintomatici)

Savelli: 3 (asintomatici)

Pallagorio: 3 (asintomatici)

Cotronei: 3 (1 sintomatico, 2 asintomatici)

Cerenzia: 1 (asintomatico)

Il totale dei casi attivi sotto sorveglianza dell'ASP di Crotone sono 424 dei quali 391 sono in isolamento domiciliare (384 residenti e 7 non residenti), 45 sono i ricoverati (12 dei quali fuori provincia e non sotto sorveglianza ASP Crotone). Tra le persone in isolamento domiciliare 43 sono sintomatiche e 348 gli asintomatici (310 residenti e 6 non residenti).