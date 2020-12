Covid, tutti i dati del Crotonese: per la prima volta diminuiscono i casi attivi

di Redazione

Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata nella provincia di Crotone cala il numero dei casi attivi di Covid-19. Il dato si riferisce all'andamento settimanale della pandemia.

Nell'ultima settimana (dal 30 novembre al 7 dicembre) si sono registrati +267 nuovi contagi che porta il dato storico a 1.993 contagiati dall'inizio della pandemia (1903 residenti in provincia e 90 tra migranti e non residenti). Nella stessa settimana presa in esame si registrano 344 guariti, il massimo storico mai registrato. E per la prima volta dall'inizio della seconda ondata gli attualmente positivi scendono di 78 unità.

RALLENTA ANCORA LA CURVA DEI NUOVI CONTAGI

Nel confronto con la precedente settimana, la curva dei nuovi contagi registra un ulteriore rallentamento della salita, pari al +16,32%. Nella settimana del 22-29 novembre l'aumento era stato del 30.25% rispetto alla precedente. Ed in quella del 15-22 novembre l'aumento era stato del 71,9%.

RECORD DI GUARITI

Alla frenata della curva dei contagi si somma il nuovo record settimanale di guariti, passati dai 255 della scorsa settimana, ai 344 di quella appena conclusa (+60.45%).

ALTRI 4 DECEDUTI IN SETTE GIORNI

Sale anche il numero delle persone positive decedute. Negli ultimi sette giorni sono decedute altre 4 persone che porta il numero totale da inizio pandemia a 18 deceduti. I 4 deceduti si sono registrati a:

Isola di Capo Rizzuto: 2

Castelsilano: 1

Rocca Bernarda: 1

PER LA PRIMA VOLTA CALANO I CASI ATTIVI

Se già nella precedente settimana si registrava una sensibile frenata dell'aumento dei casi attivi (attualmente positivi), nell'ultima settimana la curva si inverte e prende a scendere. Anche se nelle ultime tre rilevazioni giornaliere il dato è tornato a crescere, nella settimana dal 30 novembre al 7 dicembre si registrano 78 casi attivi in meno rispetto alla precedente, con un -7,11%.

Rimane confermato il picco massimo dell'epidemia raggiunto proprio il lunedì 30 novembre con 1.096 casi attivi (37 ricoverati e 1059 in isolamento domiciliare.

I DATI DI OGGI

Alla data del 7 dicembre nella provincia di Crotone si registrano 1.018 casi attivi. Di questi 986 in isolamento domiciliare (13 migranti) e 32 ricoverati tutti presso il presidio ospedaliero di Crotone. La distribuzione dei casi attivi residenti nei comuni della provincia è la seguente: