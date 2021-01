Crotone, controlli anti-covid: chiusa una palestra, sanzionato parrucchiere

di Redazione

Nella giornata del 4 gennaio 2021 personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa ha effettuato un controllo amministrativo ex art. 13 L. 689/81 nei confronti di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di genere non alimentare, il cui titolare, presente sul posto, è A. G., nato in Bangladesh classe 1982.

Al termine del controllo, dopo aver verificato il corretto possesso delle autorizzazioni amministrative, si elevava la sanzione di cui all'art. 4 c. 1 del DL 19/2020, modificato e convertito dalla L. 35/2020, in relazione all'art. 1 c. 6 e art. 1 c. 10 lett. FF del DPCM del 3 dicembre 2020 e relativo allegato 9, approvato dall'Ordinanza del presidente della Regione Calabria nr. 93, punto 2, del 6 dicembre 2020 (pmr € 400,00) per aver violato le disposizioni imposte atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dalla diffusione del virus "Covid - 19", poiché ometteva di esporre all'ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti e per aver omesso di predisporre il locale di adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Veniva impartita la sospensione immediata dell'attività per 5 giorni.

Nella giornata del 7 gennaio 2021 personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa ha effettuato un controllo amministrativo ex art. 13 L. 689/81 nei confronti una palestra di questo capoluogo.

Il controllo scaturiva dal fatto che gli operanti, nel transitare sulla pubblica via, notavano che le luci interne dell'ingresso posteriore dell'attività in argomento fossero accese. All'interno dei locali adibiti alla sala attrezzi si riscontrava la presenza di una iscritta intenta ad allenarsi a mezzo di tapis roulant.

Si elevava pertanto, nei confronti del titolare, la sanzione di cui all'art. 4 c. 1 del DL 19/2020, modificato e convertito dalla L. 35/2020, in relazione art. 1 c. 10 lett. F del DPCM del 3 dicembre 2020 (pmr € 400,00) per aver violato le disposizioni imposte atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dalla diffusione del virus "Covid - 19", poiché ometteva sospendere l'attività di palestra nonostante l'obbligo prescritto. Veniva impartita la sospensione immediata dell'attività per 5 giorni.

Mentre nella giornata dell’8 gennaio 2021, medesimo personale ha effettuato controlli amministrativi presso un’attività di Parrucchiere. Si constatava che una delle dipendenti fosse intenta ad espletare servizio presso la cassa senza utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali nonostante stesse servendo un cliente. Veniva quindi elevata la sanzione amministrativa (pmr € 400,00).