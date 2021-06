Crotone, intensificate le attività dell'Ufficio immigrazione: 149 respingimenti

Cronaca 17 Giugno 2021

In un periodo già caratterizzato dalle difficoltà create dalla pandemia in atto, ed i continui sbarchi hanno comportato un surplus di attività per il locale Ufficio Immigrazione. In particolare, è stato intensificato il disbrigo delle pratiche relative a quanti, già allocati presso il Centro di Accoglienza, siano da sottoporre a provvedimenti.

Nella circostanza, tra il 12 ed il 14 giugno u.s. sono stati notificati 149 provvedimenti di Respingimento con Ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale, nei confronti di altrettanti migranti di varia nazionalità.

Per la circostanza, sono stati intensificati, all’atto dell’uscita, i servizi di controllo sia presso la stazione ferroviaria che presso l’autostazione, con il concorso delle Specialità.