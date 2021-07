Crotone: lido balneare privo di autorizzazioni, sequestrati 34 ombrelloni

Cronaca 03 Luglio 2021

Nella giornata del 29 giugno 2021 personale della locale Divisione PASI - Squadra Amministrativa, unitamente a personale del RPC di Siderno, della Capitaneria di Porto di Crotone e della Polizia locale di Crotone, nell’ambito dei servizi “Focus 'ndrangheta”, ha effettuato un accertamento amministrativo nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso servizio di stabilimento balneare.

In avvio di attività veniva contestata amministrativamente la mancata esposizione del listino dei prezzi applicati compresi quelli delle bevande alcoliche (pmr 308,00 euro). In prosecuzione di attività si accertava come la predetta area, attrezzata a stabilimento balneare, risultasse essere sprovvista di regolare concessione demaniale marittima, constatando l’abusiva occupazione di una superficie di mq 1.079,00 di suolo demaniale marittimo mediante la posa di:

n. 46 basi di ombrelloni;

n. 34 ombrelloni;

n. 38 sdraio.

Si procedeva pertanto, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto di Crotone, al sequestro penale ex art. 354 c.p.p. delle attrezzature in parola ed a deferire alla competente Autorità Giudiziaria ex artt. 54 e 1161 del codice della navigazione il responsabile del reato, crotonese classe 73.