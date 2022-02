Crotone: sanzioni per chi abbandona rifiuti e mancato rispetto differenziata

Cronaca 07 Febbraio 2022

Attività settimanale del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) della Polizia Locale: controllo su diverse aree cittadine con sanzioni per violazione delle ordinanze in materia di conferimento dei rifiuti oltre orario o per mancato rispetto della differenziata (sanzione prevista € 50,00).

4 persone invece contravvenzionate per violazione del decreto legislativo 152 del 2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti anche ingombranti su area pubblica) con sanzione da € 600 in quanto:

T.S. classe 55 abbandonava su area pubblica in maniera incontrollata e in assenza di rispetto delle norme due tappeti da arredo 2,00×2,00 circa

F.D. classe 1968 abbandonava su area pubblica in maniera incontrollata e in assenza di rispetto delle norme sedili auto e vari accessori di arredo auto

E.N. classe 1975 abbandonava su area pubblica in maniera incontrollata e in assenza di rispetto delle norme materiale legnoso ante armadio,porte

M.R. classe 1982 abbandonava su area pubblica in maniera incontrollata e in assenza di rispetto delle norme pannelli in legno e mensole inerenti l'arredo di un'attività commerciale.

Si informano i cittadini che gli agenti del NOA effettuano anche servizio in borghese, con contestazione immediata degli addebiti.