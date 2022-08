SIULP: eccellente lavoro di squadra, Crotone città sicura grazie ai poliziotti

Cronaca 12 Agosto 2022

«l'aggressione che si è verificata ieri nel comune di Crotone, rappresenta ancora una volta il vivere incivile di alcune persone, che dietro a simili gesti non solo colpiscano a minare la vita delle persone, ma la crudeltà si percepisca nella loro speranza di farla franca dandosi alla fuga.

Il lavoro della Polizia di Stato degli agenti della Questura di Crotone, rappresenta invece quanto sia capillare e ben strutturata la rete di prevenzione e repressione dei reati che ruota intorno alla città. Queste sono le parole del Segretario Generale Provinciale del Siulp Giammarino Claudio, che attraverso questo comunicato esprime, ancora una volta, le più vive congratulazioni a questi ragazzi che quotidianamente si spendono sul territorio crotonese per il bene del prossimo.

L'ammistrazione locale, guidata dal Sig. QUESTORE Marco Giambra, sicuramente saprà dare, come ha già fatto in Passato, il giusto riconoscimento a questa meravigliosa opera che ha tratto in arresto l autore di un crudele gesto».