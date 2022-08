Crotone: la Polizia di Stato sequestra eroina nel quartiere Fondo Gesù

Cronaca 24 Agosto 2022

Proseguono i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo predisposti dalla Questura, che hanno portato al rinvenimento ed al sequestro di eroina, ed alla segnalazione di un assuntore.

Nel corso di un controllo, un crotonese di 46 anni è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, per cui è stato segnalato al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Nel quartiere Fondo Gesù, il personale delle volanti ha effettuato alcune perquisizioni, che hanno consentito di rinvenire e sequestrare alcuni involucri, contenenti complessivamente 70 grammi di eroina, celati in una intercapedine del vano scale di un edificio, unitamente ad un bilancino elettronico di precisione.

Il predetto materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, non essendo emersi, al momento, elementi per attribuirne la detenzione a qualche soggetto, per cui sono state avviate, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, specifiche attività investigative per individuare il responsabile.