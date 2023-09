Vigili urbani in borghese nel centro storico per sanzionare chi abbandona rifiuti

Cronaca 20 Settembre 2023

E’ costante l’attività di controllo degli agenti di Polizia Locale del Noa (Nucleo Operativo Ambientale) coordinati dal comandante Francesco Iorno per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Nello specifico attraverso un servizio di appostamento con agenti in borghese sono state fermate e contravvenzionate mentre gettavano rifiuti in via Giovanni Battista de Nola Molise, nel centro storico cittadino, dove tra l’altro Akrea aveva recentemente ripulito da analogo abbandono di rifiuti pochi giorni prima. Nei prossimi giorni i controlli saranno ulteriormente intensificati con l'utilizzo di personale in borghese e con una rotazione delle fototrappole in diverse aree della citta'.