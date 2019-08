Arriva il calendario estivo del Comune di Crotone: 9 eventi in 9 giorni

di Redazione

Agosto da Amare: Niente soldi per il blocco disposto dalla Corte dei Conti e il calendario degli eventi estivi si riduce a pochi giorni.

Presentato questa mattina, presso la Sala Giunta, il calendario degli eventi di spettacolo che si terranno in città durante il mese di agosto.

Con l'assessore allo Spettacolo e Turismo Giuseppe Frisenda, Giovanni Ferrarelli di Confcommercio e la presidente della Commissione Consiliare Sport e Spettacolo Roberta Foresta. Un calendario allestito attraverso la collaborazione dei tre enti e delle associazioni culturali che, nonostante le difficoltà derivanti dal blocco della Corte dei Conti, presenta una serie di appuntamenti che allieteranno le serate di agosto di residenti e ospiti della città.

L'agenzia di comunicazione Contatto ha curato, gratuitamente, la grafica degli eventi. Si parte già questa sera con la tappa crotonese di Miss Italia in piazza Marinai d'Italia alle ore 21.00 con madrina d'eccezione Carlotta Maggiorana, miss Italia 2018.

Il 2 agosto a cura della Compagnia dello Ionio nella Villa Comunale alle ore 21.30 omaggio a Domenico Modugno con “Io provo a volare” con Gianfranco Berardi, vincitore del premio UBU 2018 come migliore attore. Sempre il 2 agosto alle ore 22.00 in piazza Marinai d'Italia si terrà il concerto dei “Dharma Music Tribe”. Il gruppo, nato in Calabria nel 2015 è composto da otto musicisti di grande competenza che si sono uniti per dare voce a questo originale progetto, nato con un chiaro ideale di diffondere messaggi di speranza, di innovazione, di evoluzione sociale, di pace.

Il 7 agosto alle ore 21.00, piazzale Ultras ospiterà la presentazione ufficiale della nuova stagione dell'F.C. Crotone. In piazza Berlinguer l'11 agosto dalle ore 19.00 l'innovativo appuntamento “Vino e moda” con sfilate e degustazioni.

Omaggio a Rino Gaetano il 12 agosto alle ore 21.00 in piazza Marinai d'Italia con la Kathmandu Band in concerto. Il 13 agosto dalle ore 18.00 l'arenile antistante piazzale Ultras sarà palcoscenico del “Summer Beach Party”.

Tre giorni dedicati alle migliori produzioni vitivinicole calabresi, dal 16 al 18 agosto sul lungomare con “In vino veritas”. Il 20 agosto jazz protagonista con “Onde di Jazz” sul lungomare.