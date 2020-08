Ventotene: consigli per una vacanza in due

di Redazione

Se state cercando una località per la vostra vacanza in coppia all'insegna del relax e del romanticismo Ventotene è la meta che fa per voi. Senza ombra di dubbio è il mare a far da padrone a quest'isola, famosa per le sue bellissime spiagge, l'acqua cristallina e panorami suggestivi.

Vista la grande varietà di spiagge e calette che propone, avrete l'imbarazzo della scelta nel decidere quella che fa al caso vostro. Perché non optare per visitarle tutte?

Ventotene è anche un'isola ricca di un vasto patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico, risalente prevalentemente all'epoca romana e medievale. Qualsiasi sia la vostra idea di vacanza, non potrete che rimanere soddisfatti dalle peculiarità che l'isola vi propone.

Ventotene è una meta ideale per le coppie, considerando che si tratta di una località tranquilla e rilassante, dove l'atmosfera romantica viene ricreata e offerta dagli stessi variegati scenari dell'isola.

Una vacanza romantica a Ventotene

Non si può pensare a Ventotene senza associarla direttamente al mare. L'isola è ricca di spiagge suggestive, partendo innanzitutto da cala Rossano, il tratto di litorale più famoso di Ventotene. Grazie alle sue sabbie dorate e all'azzurro intenso del mare, questa spiaggia spicca come scenario ideale di giornate indimenticabili passate a godersi la tintarella in compagnia della propria dolce metà.

La spiaggia di Calanave, come quella precedentemente citata, si distingue per i suoi fondali bassi e per l'essere attrezzata di tutti i comfort di cui si può aver bisogno. Da questa spiaggia si può ammirare la vicina isola di Santo Stefano.

Di notevole interesse sono le immersioni subacquee che si possono effettuare nei fondali più belli dell'isola, dove si può ammirare una grande varietà di specie marine. Immergervi a Punta Pascone vi regalerà delle sensazioni uniche, ancor più indimenticabili se vissute assieme al vostro partner.

Non ci si può allontanare dal mare senza aver visitato il tratto di litorale adiacente al faro di Ventotene. Si tratta di una località contraddistinta da scogli che si stagliano sul mare, dai quali si può godere di atmosfere altamente suggestive e romantiche soprattutto al tramonto, quando a parlare saranno i giochi di luce sull'acqua.

A Ventotene, per tutta la stagione estiva, vengono organizzati eventi e sagre paesane, in cui i turisti vengono a contatto in prima persona con gli usi e le tradizioni degli abitanti locali.

Come raggiungere Ventotene

Ventotene è ovviamente raggiungibile solo per mezzo di traghetti e aliscafi. I traghetti per Ventotene partono da quattro porti principali: Napoli, Ischia, Formia e Terracina. Il trasporto sull'isola dell'auto e della moto non è sempre consentito, fatta eccezione per i residenti. Si tratta comunque di una condizione che non può sfavorire la vacanza, in quanto l'isola è dotata di strade piccole e strette che è meglio percorrere con i mezzi pubblici.

Aliscafi per Ventotene: tutte le info utili per chi arriva dalla Calabria

Per i crotonesi che vogliono raggiungere Ventotene senza dubbio i porti più adatti a raggiungerla sono quelli campani di Napoli ed Ischia. Gli aliscafi e traghetti per Ventotene con partenza da queste due località sono gestiti dalla compagnia SNAV.

La tratta Napoli-Ventotene viene effettuata solo d'estate e solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di partenza dell'aliscafo da Napoli sono alle ore 08:00 e 15:00, mentre il ritorno da Ventotene viene effettuato alle ore 12:15 e 19:15. La durata della traversata è di un'ora e 50 minuti.

Anche la tratta Ischia-Ventotene viene effettuata solo d'estate e solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Gli orari di partenza dell'aliscafo da Ischia sono alle ore 09:00 e 15:55, mentre il ritorno da Ventotene viene effettuato alle ore 12:15 e 19:15 come per Napoli. In questo caso la durata della traversata è di circa 55 minuti.