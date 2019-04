Cerrelli e Chimenti, i due crotonesi in lista per le elezioni europee

di Redazione

Candidati rispettivamente nelle liste della Lega e del M5S, Giancarlo Cerrelli e Otello Chimenti si contendereanno un posto a Bruxelles.

Ci saranno anche due crotonesi a contendersi un posto a Bruxelles alle prossime elezioni europee. Si tratta dell'avvocato Giancarlo Cerrelli, candidato nel listone della Lega, e di Otello Chimenti, scelto dagli iscritti del M5S tramite il sistema Rousseau. I due saranno candidati per i rispettivi partiti nella Circoscrizione Italia Meridionale, che comprende 6 regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. La circoscrizione così formata eleggerà con il sistema proporzionale 18 eurodeputati tra tutti i partiti e le liste che avranno superato la soglia si sbarramento del 4% a livello nazionale.

Chimenti è un attivista del Meetup Amici di Beppe Grillo di Crotone e gode del sostegno anche del meetup Crotone in Movimento e degli altri meetup della provincia. Dopo aver superato la prima fase delle votazioni del sistema Rousseau, era rimasto escluso dalla lista definitiva al secondo turno, ma la rinuncia di alcuni candidati che lo precedevano, lo ha rimesso in partita. Rinunce e defezioni che si sono registrate anche nel partito di Salvini, che in Calabria ha trovato la disponibilità dell'avvocato Giancarlo Cerrelli, già segretario cittadino del partito di Salvini.

Per i due crotonesi una sfida ardua, visto che dovranno raccogliere voti e consensi nell'intera circoscrizione meridionale, confrontandosi con candidati che alle spalle hanno territori ben più popolosi del crotonese. Ma anche un'ottima occasione per dimostrare e quotare il rispettivo consenso sul territorio di provenienza. Infatti la legge elettorale per le elezioni europee prevede il sistema delle preferenze, dove l'elettore ha la possibilità di scegliere fino a 3 candidati della stessa lista elettorale (badando all'alternanza di genere).

Oltre a incentivare possibili "cordate" tra i candidati della stessa lista, il sistema delle preferenze espone il singolo candidato all'onere di raccogliere voti quasi personali, visto che gli elettori hanno la possibilità di scegliere tra 18 candidati dello stesso partito.

In bocca al lupo ai due crotonesi.