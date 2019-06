Al via il tesseramento 2019 della Lega-Salvini Premier a Cutro e Crotone

di Redazione

Parte da Cutro e Crotone la campagna tesseramento 2019 della Lega-Salvini Premier.

Dopo gli Stati generali di domenica 23 giugno in cui sono state tracciate le linee per la riorganizzazione del partito, la Lega Calabria avvia la campagna tesseramento 2019 con un primo week-end di promozione nelle più importanti città calabresi.

Nel Crotonese saranno allestiti due gazebo, il primo in Piazza Umberto a Cutro dalle ore 9:30 alle 13:00. A Crotone i simpatizzanti potranno tesserarsi tra sabato 29 e domenica 30 giugno, dalle ore 18:30 alle 24:00, presso il lungomare cittadino. Per poter effettuare il tesseramento sarà necessario esibire un documento d’identità e il codice fiscale. Non sono consentiti tesseramenti per delega.

I gazebo sono anche occasione per ringraziare i numerosi elettori della provincia di Crotone che alle scorse elezioni europee hanno votato per la Lega-Salvini Premier.