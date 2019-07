Dissesto idrogeologico, dal Governo 12 mln di euro per le prime urgenze

di Redazione

Crotone24news.it

Due interventi previsti nel Crotonese: Regimentazione idraulica del torrente S. Giacomo a Melissa e manutenzione rete idrografica dell'intera fascia costiera.

«In Calabria arriveranno 12milioni per la riduzione del dissesto idrogeologico, storica battaglia del Movimento 5 Stelle. Infatti il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha in soli tre mesi sbloccato le lungaggini burocratiche del passato e firmato il Piano stralcio 2019, che per tutta l'Italia stanzia a riguardo 315milioni per le urgenze.

Altri fondi arriveranno, in seguito, per affrontare il problema in maniera strutturale». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Giuseppe d'Ippolito, Paolo Parentela, Francesco Sapia, Bianca Laura Granato, Elisa Scutellà, Dalila Nesci, Riccardo Tucci, Margherita Corrado, Silvana Abate, Elisabetta Barbuto, Anna Laura Orrico, Alessandro Melicchio e Fabio Auddino, che precisano:

«In Calabria saranno finanziati 6 interventi: in località Maione, di Altilia, per la riduzione del rischio idrogeologico con 1milione e 85.000 euro; a Vibo Valentia sarà completata la tangenziale est con messa in sicurezza e ripristino, grazie a oltre 8milioni invece dei quasi 7 già richiesti; 800mila euro, a fronte dei 520mila richiesti, serviranno per il centro abitato di Martirano Lombardo, al fine di completare – proseguono i parlamentari pentastellati – opere di riduzione del rischio idrogeologico.

In località Marinetti, di Melissa, con 940mila euro sarà possibile il completamento e la regimentazione idraulica del torrente San Giacomo. Invece con 1milione e 200mila euro verranno compiuti lavori di manutenzione e ripristino della rete idrografica della fascia costiera della provincia di Crotone. Infine, con 1milione e 330mila euro sarà effettuata, a Soveria-Simeri, la messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico nel versante ovest del centro abitato».

«Questi sono fatti concreti del ministro Costa, che ha accolto subito – concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle – le nostre istanze. Finora i vari governi avevano sottovalutato, se non ignorato, il dissesto idrogeologico della nostra regione. Riaprire questi cantieri significa aumentare la sicurezza del territorio, sostenere l'economia e le imprese locali, creare lavoro e rilanciare aree che non possono più essere abbandonate».