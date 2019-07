Il Giornale: Dalila Nesci e Elisabetta Barbuto pronte a lasciare il M5S

di Redazione

Crotone24news.it

Il quotidiano milanese cita le due deputate calabresi tra i 10 dissidenti pronti a lasciare il Movimento 5 Stelle alla Camera.

Le parlamentari calabresi Dalila Nesci e Elisabetta Barbuto sarebbero pronte, insieme ad altri otto colleghi, a lasciare i banchi del M5S alla Camera dei Deputati.

A fare i nomi dei deputati Cinquestelle dissidenti o "frondisti" il quotidiano Il Giornale che pubblica un articolo dal titolo "La tentazione di Di Maio: stacchiamo la spina?" in cui si da conto dei mal di pancia grillini per via della sempre più avvolgente alleanza del Movimento con la Lega di Matteo Salvini. Mal di pancia che porterebbero appunto 10 deputati grillini a lasciare la maggioranza seguendo l'esempio del collega Davide Galantino.

Al riguardo scrive Il Giornale: «Quando si prova a chiedere a esponenti del M5s chi potrebbe abbandonare i banchi grillini dopo la defezione del deputato Davide Galantino, vicino all'ultima espulsa Veronica Giannone, la risposta è che bisogna guardare tra chi ha presentato gli emendamenti al dl sicurezza bis. Si tratta dei deputati Luigi Gallo, Doriana Sarli, Vittoria Casa, Rina De Lorenzo, Jessica Costanzo, Carmela Grippa, Elisabetta Barbuto, Dalila Nesci, Simona Suriano e Lucia Azzolina».

Per il quotidiano milanese i grillini dissidenti si contano tra i fedelissimi del presidente della Camera Roberto Fico, il gruppo di irriducibili NO-Tav e il nuovo gruppo dei "sudisti" che starebbero fortemente osteggiando l'autonomia differenziata. Proprio in questo guppo sarebbero annoverate Nesci e Barbuto.