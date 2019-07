PD nel pallone, Murgi contro il commissariamento della sede di Crotone

di Redazione

Crotone24news.it

Il segretario provinciale nega l'evidenza (accordo con Sculco) e difende la segreteria cittadina: «scriverò a Zingaretti».

Apprendo con rammarico l’avvio, da parte del commissario Graziano, del commissariamento del partito di Crotone. Resto sgomento dalle modalità utilizzate davanti ad un argomento così importante e che certamente meritava di essere discusso nelle sedi opportune.

Assolutamente privo di intesa, lo sottolineo, con il Partito provinciale. Le motivazioni addotte, secondo il quale la Segretaria del partito sarebbe venuta meno alla posizione politica della direzione provinciale e locale in vista alla crisi politica in seno all’amministrazione comunale di Crotone, risultano infondate. Ribadisco, per come più volte chiarito anche a Stefano Graziano, che la posizione assunta dalla segretaria è stata perfettamente in linea con quella del partito provinciale.

I fatti parlano chiaro: il PD non ha inteso fare accordi politici con la prossima Crotone ne col sindaco Pugliese. Pertanto, per quanto sopra specificato, ritengo ingiusto il provvedimento adottato a danno di una città che ha espresso anche e tra le altre cose, una delle percentuali più alte d'Italia alle ultime elezioni europee. Scriverò personalmente al Segretario Nazionale Zingaretti chiedendo che l’ingiusto provvedimento venga revocato dalla commissione di garanzia nazionale, al quale tutto il partito provinciale si appellerà. Crotone il 20 Luglio 2019 Gino Murgi Segretario Provinciale Partito Democratico Federazione Crotone