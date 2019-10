S. Mauro Marchesato, operaio cade da impalcatura e muore

di Redazione

Crotone24news.it

Alle ore 12.00 circa, i carabinieri della Stazione di Santa Severina (kr) e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro sono intervenuti in via gallucci, ove, Angiono Mario, nato a Crotone il 22.11.1971, muratore, era deceduto a seguito della caduta da un’impalcatura alta circa 15 metri.

La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Crotone in attesa dell’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del tragico evento.