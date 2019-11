Parentela (M5S): istituire un Parco regionale sulla Catena Paolana

di Redazione

Crotone24news.it

«Nel programma per le elezioni regionali della Calabria, il Movimento 5 Stelle inserirà l’istituzione del Parco regionale dei monti Cozzo Cervello e Cocuzzo e di numerosi, analoghi Parchi in altre aree meritevoli di particolare tutela».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, in replica a Giuseppe Graziano, consigliere comunale di Corigliano-Rossano (Cosenza). «Con il nostro impegno – sottolinea il parlamentare – abbiamo di recente contribuito, insieme a istituzioni, associazioni, comitati e cittadini, a fermare un taglio di piante che avrebbe danneggiato il patrimonio boschivo di monte Cozzo Cervello. In Calabria bisogna cambiare mentalità e riconoscere che l’ambiente è la risorsa principale per migliorare la qualità della vita e il benessere collettivo.

Al contrario di Graziano, noi non pensiamo che i Parchi siano un limite per lo sviluppo dei territori, ma crediamo che siano una risorsa preziosa per far nascere e alimentare attività ed economie sostenibili».

«I Parchi regionali – prosegue il deputato del Movimento 5 Stelle – sono uno strumento per avvicinare i singoli ai tesori della natura, per apprezzarli e valorizzarli in profondità. In Calabria abbiamo una ricchezza straordinaria di boschi, fauna e vegetazione. Va sconfitto il male della cementificazione selvaggia e della speculazione, a volte perfino mafiosa, finora giustificato con il pretesto di una modernità che ha invece prodotto danni incalcolabili, anche ostacolando interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico».

«Per la creazione di nuovi Parchi regionali, lavoreremo – conclude Parentela – in piena concertazione con i sindaci dei vari Comuni e con tutte le espressioni della società civile che si adoperano per la tutela, sacrosanta, dell’ambiente».