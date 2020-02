Salvini "prenota" Reggio Calabria: cambieremo lo Statuto della Regione

di Redazione

«Una delle iniziative della Lega nell'immediato futuro nel Consiglio regionale sarà la richiesta di cambiamento dello Statuto». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Reggio Calabria nel cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia.

«Siamo dell'idea -ha aggiunto il leader leghista- che chi occupa il posto di assessore, proprio per la mole di lavoro e di impegni cui deve fare fronte, non possa contemporaneamente fare il Consigliere. È cosi in altre Regioni del Paese, si può fare anche in Calabria. Un esempio positivo è nella regione Lombardia dove chi fa l’assessore si sospende da consigliere e di conseguenza, subentra un altro consigliere.

Chi è in Giunta deve occuparsi della Giunta -continua Salvini- e chi è in Consiglio deve occuparsi del Consiglio. Fare tutte e due le cose insieme non mi sembra produttivo. Se uno vuole cambiare lo Statuto lo cambia in fretta».

Parlando poi delle elezioni comunali il leader della Lega lascia intendere di volere indicare il sindaco della città metropolitana. «A Reggio ci saranno a breve le elezioni comunali - ha detto Salvini - un’altra inversione di tendenza, un altro cambiamento positivo. Per le amministrative, ci sarà la lista della Lega per la prima volta a Reggio Calabria e mi piacerebbe che il candidato sindaco o la candidata sindaco, fossero indicati dal centrodestra compatto. Non scegliamo in base al sesso ma in base alla bravura di una persona e penso che la Lega abbia tante persone su cui poter contare».